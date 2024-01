Noch ist Bewegung in den Verhandlungen und Anbahnungen für den Sommerflugplan 2024, aber nach dem aktuellen Stand werden ab dem Flughafen Graz 32 Destinationen in 14 Ländern direkt angeflogen. Dazu zählen inklusive Wien sieben Linienverbindungen. Die Flüge nach Deutschland – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München – werden auf zumindest drei Flüge pro Tag aufgestockt. Auf fünf Verbindungen pro Woche kommt man bei Zürich. Damit sind vier große Umsteigeflughäfen in hoher Frequenz im Programm.