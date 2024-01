Corona, Krieg und Teuerung: Trotz der Krisen und Sorgen der letzten Jahre haben sich die Österreicherinnen und Österreicher eines nicht nehmen lassen – den Urlaub. Das bestätigt auch der aktuelle Reisekompass 2024 von Ruefa. Laut der von Marketagent durchgeführten repräsentativen Umfrage mit 1564 Onlineinterviews wollen 89 Prozent heuer verreisen, 2023 waren es 86 Prozent.

Und zwar 19 Tage lang, das ist einen Tag länger als im Vorjahr. Der Haupturlaub soll 8 bis 14 Tage dauern. Das Budget, das fürs Reisen zur Verfügung steht, beträgt im Schnitt 1882 Euro pro Person – nach der beachtlichen Steigerung im Vorjahr wieder um 185 Euro mehr. Aber die Teuerung macht sich im Detail dann doch bemerkbar: Immerhin 17 Prozent wollen günstigere Nebensaisonen und 15 Prozent Frühbucheraktionen nutzen, 14 Prozent ihre Ausgaben vor Ort reduzieren und 13 Prozent eine günstigere Unterkunft buchen.

Wohin die Reise geht

Was die Destinationen angeht, hat traditionell die Heimat bei den Österreicherinnen und Österreichern die Nase vorne: 69 Prozent wollen ihren Urlaub in Österreich verbringen. Das Bundesländer-Ranking in Sachen Beliebtheit führen die Steiermark (30 Prozent) und Kärnten (24 Prozent) an, gefolgt von Salzburg (21 Prozent), Tirol (15 Prozent) und dem Burgenland bzw. Oberösterreich (je 11 Prozent). Eine Reise nach Wien steht für 10 Prozent auf dem Programm, ins größte Bundesland Niederösterreich reisen 9 Prozent, während nur 5 Prozent nach Vorarlberg fahren. 78 Prozent der Befragten planen 2024 eine Reise in Europa bzw. ins nähere Ausland. Die nahen Nachbarn Italien (32 Prozent) und Kroatien (26 Prozent) sind dabei traditionell die beliebtesten Destinationen. Deutschland (18 Prozent) holt auf und liegt inzwischen bereits auf Platz 3 – ein Trend, den die Fußball-EM im Juni und Juli 2024 sicherlich weiter befeuern wird. Dahinter folgen Griechenland (13 Prozent) und Spanien (12 Prozent). Noch weiter in die Ferne zieht es 21 Prozent der Befragten: Dabei verteidigen die USA ihren Spitzenplatz (16 Prozent). Thailand, das „Land des Lächelns“, liegt auf Platz 2 (11 Prozent). Die Vereinigten Arabische Emirate mit Abu Dhabi und Dubai legen um 5 Prozent zu und rücken auf Rang drei (9 Prozent). Sehnsuchtsziele sind und bleiben ebenso die Malediven (6 Prozent) und Japan (6 Prozent).

Wann und wie geurlaubt wird

Nur 29 Prozent der Österreicher sind bei der Urlaubsplanung an die Schulferien gebunden – dennoch fahren die allermeisten in den Monaten Juli und August. Aber: Die Beliebtheit der Vor- und Nachferienzeiten im Mai, September sowie Oktober 2024 nimmt zu. Um an den Urlaubsort zu gelangen, fahren 55 Prozent mit dem eigenen Auto, 41 Prozent buchen eine Flugreise, 14 Prozent steigen in den Zug, 6 Prozent in einen Reisebus und 3 Prozent nehmen Wohnmobil oder Mietauto.

Jeder Zweite plant heuer einen Bade- und Strandurlaub, für 46 Prozent der Befragten ist das auch gleichzeitig der Haupturlaub. Für mehr als ein Drittel (38 Prozent) steht außerdem eine Städtereise auf dem Programm, gefolgt von Wellnessurlaub (29 Prozent), Aktivurlaub (21 Prozent) und einer Rundreise (14 Prozent). Eine Kreuzfahrt steht für 5 Prozent auf dem Plan. 10 Prozent der Befragten gaben an, für 2023/2024 einen Winter- bzw. Skiurlaub zu planen.