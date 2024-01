Die US-Tageszeitung „The New York Times“ veröffentlicht mit ihren „52 Places to Go“ seit 2008 eines der prominentesten Reise-Rankings der USA. In diesem Jahr heben sie neben anderen Metropolen wie der Olympiastadt Paris oder Singapur die Bundeshauptstadt Wien – als „the city where the waltz became famous“ – hervor.

In ihrer Begründung für Wien (Platz 38) verweisen die Redakteure auf die neu eröffneten Kultureinrichtungen „Wien Museum“ und „House of Strauss“. Beim rundum erneuerten und erweiterten Wien Museum wird vor allem die neu konzipierte und kostenlose Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ thematisiert, die die Historie der Donaumetropole – vom römischen Militärlager bis zur heute, mehrfach als lebenswerteste Stadt der Welt tituliert – dokumentiert. Ebenfalls hervorgehoben werden die „EuroGames“, das jährlich stattfindende schwul-lesbische Sportereignis, das im Juli 2024 erstmals tausende Sportlerinnen und Sportler nach Wien holt.

Weitere Empfehlungen in Europa und Amerika

Weitere Destinationen in Europa, die es auf die Liste geschafft haben, sind das schweizerische Genf, das englische Manchester, die italienische Provinz Massa-Carrara mit Florenz und ihren Marmorsteinbrüchen, der walisische Nationalpark Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons), das spanische Valencia, Irlands älteste Stadt Waterford, die isländischen Vestmannaeyjar-Inseln, das griechische Thessaloniki, die französische Normandie, die albanische Alpen (Prokletije) und das deutsche Dresden.

Nordamerika ist mit dem „Path of Totality 2024“, der den Weg der Sonnenfinsternis im April beschreibt und von Mexiko durch die USA bis nach Kanada führt, Maui, Flamingo im Everglades-Nationalpark in Florida, den National Monuments Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni im US-Bundesstaat Arizona und den „Mondkrater“ in Idaho, den Städte Baltimore (Maryland), Kansas City (Missouri), Montgomery (Alabama) und Pasadena (Kalifornien) vertreten. Dazu kommen das Naturschutzgebiet Boundary Waters in den USA und Kanada, der Mingan-Archipelago-Nationalpark in der Provinz Quebec sowie die Stadt Whitehorse im Yukon-Territorium.

Auf dem südamerikanischen Kontinent gelten die Empfehlungen der chilenischen Region O‘Higgins, die Salzpfanne Salar de Uyuni in Bolivien, die Yucatán-Halbinsel und das Biosphärenreservat Mariposa Monarca in Mexiko, die ecuadorianische Hauptstadt Quito, die brasilianische Kapitale Brasília, Montevideo in Uruguay, El Salvador, der Weitwanderweg Camino de Costa Rica und die alte Inkastadt Choquequirao in Peru. Dazu kommen die Insel Dominica und Grenada in der Karibik.

Tipps für Afrika und Asien

Weiter geht es in Afrika mit dem ägyptischen Hurghada am Roten Meer, dem Tsavo-East-Nationalpark in Kenia, Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars, und Marokko. In Asien raten die Redakteure zu einem Besuch in der japanischen Stadt Yamaguchi, in Singapur, Ladakh (Indien), Negombo in Sri Lanka, beim Tobasee in Indonesien, in der kasachischen Hauptstadt Almaty, bei den Tempelruinen von Koh Ker (Kambodscha) und im Königreich Mustang in Nepal. Zudem wird empfohlen, Neuseeland mit dem Zug zu erkunden, und die australische Halbinsel Tasmanien und die Brisbane zu bereisen.