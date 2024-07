Vor Kurzem ist es bekannt geworden: Grazer Burschenschafter in einem Innenhof in der Sparbersbachgasse in einer Juni- und einer Julinacht rechte Parolen gegrölt. „Ausländer raus“ wurde zu Gigi D‘Agostinos Hit „L‘amour toujours“ gesungen und zwei Wochen später hallte „Nigga, Nigga, Nigga“ durch die Nachbarschaft. Die Kleine Zeitung berichtete exklusiv.