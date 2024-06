Eine 3-Euro-Party der Landjugend Uderns in Tirol vergangenen Freitag lief völlig aus dem Ruder: Gäste stimmten plötzlich ausländerfeindliche Gesänge an. Die „Feier“ dürfte nun Folgen haben. Denn der Obmann der Tiroler Landjugend Christoph Pirnbacher zeigt sich erschüttert und kündigte Gespräche an, wie man bei künftigen Veranstaltungen damit umgeht.