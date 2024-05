Der für rassistische Gesänge missbrauchte Song „L’Amour Toujours“ von DJ Gigi D’Agostino ist bei Österreichs größten Radiosendern nicht zu hören. So hat Ö 3 das Lied schon länger nicht mehr im Programm. Bei Kronehit nahm man ihn nach Vorfällen auf Sylt, in Kärnten und Niederösterreich nach längerer Diskussion aus der Playlist, teilte der Privatsender dem „Kurier“ mit.

Nebeneffekt der Berichterstattung über den Song: „L’Amour Toujour“ ist wieder in den Charts vertreten. In den iTunes-Charts steht „L’Amour Toujours“ derzeit auf den Plätzen 1 und 2 – in der Original- sowie der „Small Mix“-Version. Auch bei Spotify macht sich die Nachfrage nach dem Song bemerkbar, dort ist er auf Platz 45 der „Viral 50 – Deutschland“ zu finden.

Der Song „L’Amour Toujours“ ist über 20 Jahre alt und war auch damals schon ein großer Erfolg für den DJ. Vom zweifelhaften aktuellen Ruhm des Songs distanziert sich Gigi D’Agostino allerdings. Er stellte klar, dass sich der Song ausschließlich um Liebe drehe. Zentral sei die Freude über die Schönheit des Zusammenseins.