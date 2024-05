Es ist an sich ein harmloser Partyhit, der dem italienischen DJ Gigi D’Agostino schon im Jahr 2001 mit „L’Amour Toujours“ gelungen ist. Mann, Frau und der Traum von Liebe und vom Zusammensein – so kann man den Text in Kurzform zusammenfassen. Und jetzt, 23 Jahre später, ist das Lied plötzlich wieder in aller Munde, allerdings nach einem rassistischen Vorfall auf der deutschen Nobel-Urlauberinsel Sylt. Junge Leute hatten das Lied fremdenfeindlich umgedichtet, einer deutete einen Hitlergruß an. Ein Video davon ging viral und sorgt seitdem für Diskussionen.