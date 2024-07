Ein „Nightmare im Nightjet“? Na ja, das von den ÖBB beworbene „Hotel auf Schienen“ entpuppte sich für einen Grazer Unternehmer jedenfalls als herbe Enttäuschung, als er Mitte Juli nach Zürich bzw. von dort wieder in die Murstadt gereist ist. Die Hinreise im Schlafwagen war noch „ganz okay. Außer, dass es beim Frühstück keine Heißgetränke gab – der Boiler war kaputt“, so seine Einleitung zum Reisebericht.