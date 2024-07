Leider grüßt aktuell beinahe täglich das Murmeltier: Die Serie der schweren Gewitter in der Steiermark reißt nicht ab. Wieder schauert es am Freitag. Entlang des Alpenhauptkamms haben sich von der Planneralm bis zum Hochschwab die erste Gewitter ausgebreitet. „Teils ist mit kräftigeren Regengüssen zu rechnen“, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Laut Wetterdienst Ubimet entluden sich am Freitag bis 16 Uhr bereits 4865 Blitze alleine in der Steiermark. Zum Vergleich: Auf Platz zwei folgte Salzburg mit 809 Blitzen im selben Zeitraum. Im Laufe des Nachmittags breiten sich die Gewitterzellen in Richtung Südosten, Mürztal und oberes Murtal, am Abend ziehen sie weiter in die Weststeiermark und in die Südoststeiermark.