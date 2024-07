Ein Polizeieinsatz hält aktuell die Grazer Innenstadt in Atem. Zahlreiche Polizeistreifen sind vor Ort, auch die Cobra am Einsatzort. Die Polizei bestätigt via X, dass eine Person in einem Gebäude mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Die Polizei bestätigt nun, dass es sich dabei um ein Gewaltdelikt in einer Rechtsanwaltskanzlei handelt, bei dem Schüsse gefallen sind. „Es gibt zwei Schwerstverletzte, ein Mann und eine Frau. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um Täter und Opfer handelt“, sagt Fritz Grundig von der Landespolizeidirektion Steiermark. Mehreren Quellen zufolge muss man von zwei Todesopfern ausgehen. Die Polizei hat das aber noch nicht bestätigt. Die Rettung und das Kriseninterventionsteam sind vor Ort. „Ich habe dreimal einen Klescher gehört, und dann eine Frau, die schreit. Wir haben uns dann eingeschlossen und den Notruf abgesetzt“, erzählt Florentine Zankel, die in einem angrenzenden Büro tätig ist.

Die Polizei gibt zudem bekannt, dass keine akute Gefahr mehr besteht. Der Bereich rund um die Kaiserfeldgasse bleibt dennoch weiterhin abgesperrt, die Sperren werden sukzessive aufgehoben. Die Straßenbahnen können den Bereich derzeit nicht passieren. Die Polizei ruft dazu auf, den Bereich zu meiden. Auch der Polizeihubschrauber kreist über der Innenstadt.

Pressesprecher Fritz Grundnig