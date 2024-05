In der Elisabethstraße und der Leonhardstraße in Graz wurden aufgrund eines Polizeieinsatzes Straßensperren eingerichtet, um kurz vor 15 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden. Auch die Leechgasse und die Rembrandtgasse waren kurzzeitig gesperrt. Die Straßen sind nun wieder frei befahrbar. „Es wurde ein verdächtiger Gegenstand gemeldet, im Moment wissen wir allerdings noch nicht, worum es sich handelt“, heißt es seitens der Pressestelle der Polizeidirektion. „Die Sperren sind eine reine Vorsichtsmaßnahme.“ Die Polizei nimmt im Moment die sogenannte Gefahrenerforschung auf, dabei wird eruiert, ob von dem gemeldeten Gegenstand eine Gefahr ausgeht oder nicht. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit der Anschlagserie auf die Zeugen Jehovas in den letzten Wochen und Monaten. Ein verdächtiges Auto wird untersucht. Der Mann, der seit Sommer des vergangenen Jahres mehrere Anschläge auf Zeugen Jehovas verübt hatte, dürfte zudem in Leibnitz gefasst worden sein. Er wird nun von den Ermittlern verhört.

Aufgrund der Sperre kommt es zu Verkehrsverzögerungen © Robert Augustin