Schock in Premstätten bei Graz! Im Ortsteil Laa wurden Anrainer in der Nacht auf Freitag kurz nach 4 Uhr früh aus dem Schlaf gerissen. Sie wollen einen lauten Knall gehört haben, anschließend stand ein Auto und eine Hecke in Flammen. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung spricht die Polizei derzeit noch von keiner Autobombe, bestätigt aber „eine Art Explosion am Fahrzeug“.