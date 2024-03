Groß ist die Bestürzung in Kalsdorf und bei Jehovas Zeugen. Wie berichtet, wurde in der Gemeinde Freitagabend ein verdächtiges Paket im Eingangsbereich des Königreichsaals entdeckt, während dort ein Gottesdienst stattfand. 50 Personen wurden daraufhin aus dem Gebäude evakuiert. Wie die Polizei dann am Samstag bekannt gab, befand sich in dem Paket, das von den Einsatzkräften aufwendig gesichert wurde, tatsächlich ein Sprengsatz.