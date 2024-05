Betroffenheit herrscht in der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas einen Tag nach der Explosion am Auto eines Mitglieds in Premstätten bei Graz. Die Familien, die in der Gemeinde wohnen, werden seelsorgerisch betreut, sagt Max Tinello, Sprecher von Jehovas Zeugen. „Unsere Gedanken sind bei ihnen. Wir tauschen uns gegenseitig aus.“