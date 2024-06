Es waren Nachbarn, die am späten Montagnachmittag die Polizei riefen: Sie hatten kurz vor 16.30 Uhr von einem Grundstück in St. Stefan ob Leoben Schüsse gehört. Sofort rückte eine Streife der Polizeiinspektion St. Michael zum Ort des Geschehens an, auch Verstärkung wurde angefordert. Doch als die Polizisten beim Wohnhaus in der 1900-Einwohner-Gemeinde ankamen, stellte sich rasch heraus, dass keine weitere Gefahr mehr drohte. Umso tragischer war das Bild, das sich ihnen bot. Sie fanden einen Mann und eine Frau mittleren Alters leblos vor.

Die genaue Identität der beiden Toten und die Hintergründe des Vorfalls waren am Montagabend noch unklar. „Derzeit arbeiten am Tatort die Ermittler, um die Umstände zu klären“, so Polizeisprecher Heimo Kohlbacher zur Kleinen Zeitung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei davon auszugehen, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Selbstmord handle. Dass die Frau außerhalb des Hauses gefunden wurde, könnte auf einen Fluchtversuch hindeuten. Bestätigen konnte das die Polizei aber vorerst nicht.

Zwei Waffen gefunden

Gefunden wurden am Tatort zwei Faustfeuerwaffen. „Ob es sich dabei um die Tatwaffen handelt, muss erst geklärt werden“, sagt Kohlbacher. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.