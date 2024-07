Polizeiautos an nahezu jeder Einfahrtsstraße ins Grazer Zentrum, schwer bewaffnete Beamte in der Innenstadt und ein quasi hermetisch abgeriegelter Tatort. Verzweifelte Anrufe erreichten Freitagmittag die Redaktion der Kleinen Zeitung: Einige meldeten bloß das enorme Aufgebot an Einsatzkräften, andere sprachen von einer Geiselnahme. In Erinnerung an eine der dunkelsten Stunden der jüngsten Vergangenheit wollte eine Leserin wissen: „Ist es schon wieder passiert?“