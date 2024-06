Ein Moment festgehalten, mit einer Kameralinse, oder besser gesagt, mit drei Kameralinsen. Am Samstag wurde der Freiheitsplatz in Graz zur Bühne für Steirer helfen Steirern. Gegen eine Spende ließen die Foto-Profis Marija Kanižaj, Gerd Tschebular, Ralph König und Andrea Stanitznig von der Agentur Rodarich im Zuge der Charity-Aktion „60 second portraits“ den Auslöser ihrer Kameras klicken. Vor die Linse traten dabei allerdings keines erfahrenen Modells, sondern Familien, Kinder und Freundesgruppen. Der Erlös der Aktion geht zur Gänze an „Steirer helfen Steirern “ und kommt damit notleidenden Menschen in der gesamten Steiermark zugute.