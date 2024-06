Während am Karmeliterplatz alle Fußballbegeisterten gebannt auf die riesige Leinwand blicken, richten sich am Freiheitsplatz alle Blicke auf drei Kameralinsen. Dahinter die renommierten Foto-Profis Marija Kanižaj, Gerd Tschebular und Ralph König, die im Rahmen der Charity-Fotoaktion „60 second portraits“ in Kooperation mit der Imageagentur Rodarich gegen eine freiwillige Spende kunstvolle Porträts anfertigen. Ob allein, mit der Familie im Schlepptau, der Freundinnenrunde oder fotobegeisterten Haustieren: Jeder kann vorbeikommen und mit seinem Bild gleichzeitig Gutes tun und eine ganz besondere und nachhaltige Erinnerung mit nach Hause nehmen! Der Erlös der Aktion geht zur Gänze an „Steirer helfen Steirern“ und kommt damit notleidenden Menschen in der gesamten Steiermark zugute.