Mit den ersten Sonnenstrahlen am Vormittag ist alles angerichtet für ein florierendes 64. Narzissenfest. Während die eigentlichen Stars die blühenden Figuren sind, fanden sich bereits beim Empfang am frühen Vormittag zahlreich Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft ein. „Gratuliere, zum prächtigen Wetter, es ist um mindestens 100 Prozent besser als gestern“, spielte Landeshauptmann Christopher Drexler nochmals auf den samstäglichen Dauerregen an. Der Steireranzug ist für ihn dabei schon beinahe zum Alltagsgewand geworden. „Ich trage ihn im Schnitt ein bis zweimal pro Woche“, erzählt er. Auch beim diesjährigen Hausherren, dem Grundlseer Bürgermeister Franz Steinegger, ist die Freude groß. Immerhin darf Grundlsee zum ersten Mal das gesamte Fest ausrichten. Für den Ortschef ist der Besuch des Festes dennoch eine langjährige Tradition, er war bereits als Kindergartenkind mit dabei.