Der erste Höhepunkt des Narzissenfestes ist gestern in Bad Aussee über die Bühne gegangen. Der Krönungsabend tauchte das Kurhaus dabei in ein Trachtenmeer mit viel Emotionen. Dass Theresa Kaiser (22) aus Bad Goisern, Leonie Krasnitzer (22) aus Seekirchen am Wallersee und Claudia Walkner (25) aus Bad Aussee als Hoheiten fungieren werden, war schon seit Anfang Mai bekannt. Gestern fielen allerdings endgültig die Würfel.