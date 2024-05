Zum bereits 64. Mal geht im Ausseerland das Narzissenfest über die Bühne. Das große sonntägliche Finale findet dieses Mal am Grundlsee statt. Beginn des Programms mit Musik und Tanz sowie Kulinarik ist um 9 Uhr. Bis Mittag können entlang der Landesstraße am Seeufer auch die Narzissenfiguren aus der Nähe besichtigt werden. „Um 12 Uhr beginnen wir dann mit der Verladung der Figuren für den Bootskorso. Das dauert ungefähr zwei Stunden“, erklärt Rudi Grill, der Obmann des Narzissenfestvereins. Und schlägt vor: „Diese Zeit können die Besucher nutzen, um sich bei den Gasthäusern und Standln mit regionalen Schmankerln zu stärken.“ Um 14 Uhr startet der Bootskorso, die Bekanntgabe der Siegerfiguren um 15 Uhr bildet den krönenden Abschluss.

Spielt‘s wettertechnisch alle Stückerl?

Sonnencreme oder Regenschirm? Am besten beides einpacken, denn Petrus kann sich am Sonntag aller Voraussicht nach nicht für eine Wetterlage entscheiden. Der Festsonntag beginnt aktuellen Prognosen zufolge heiter, über Mittag zieht es jedoch zu und am Nachmittag ist mit leichtem Niederschlag zu rechnen. Die Tagestemperaturen erreichen Höchstwerte von knapp 20 Grad. „Wir nehmen es, wie es kommt“, so Grill pragmatisch. Für Vormittag sei ohnehin gutes Wetter angesagt und man habe die Hoffnung, dass auch der Korso am Nachmittag trocken über die Bühne geht. „Wir haben in Grundlsee eine leichte Südströmung und unserer Erfahrung nach ist das Wetter bei uns oft besser als prognostiziert“, erklärt der Narzissenfestvereinsobmann.

Ob Sonne oder doch Regen, die Organisatoren sind für alle Fälle gerüstet © Jürgen Fuchs

Zwei Wiesenparkplätze und ein Shuttlebussystem

Die Anfahrt für alle, die per Pkw anreisen, erfolgt über den Radlingpass. „Wir haben zwei große Wiesenparkplätze“, gibt Grill Auskunft. „Einen unmittelbar in Grundlsee, am Traunerfeld, von dem man das Festgelände zu Fuß erreicht, und einen im Bereich der Ortschaft Strassen, von dem man per Shuttlebus nach Grundlsee gelangt.“ Reisebusse parken in Bad Aussee, von wo die Besucher ebenfalls mit Shuttlebussen zum Fest gebracht werden. Und weil diese auch am Bahnhof Bad Aussee halten, steht einer klimafreundlichen Anreise per Zug ebenso nichts im Wege.

Achtung: Beim Eintritt ist nur Bares Wahres!

Tageskarten für das Narzissenfest in Grundlsee sind direkt vor Ort zum Preis von 17 Euro erhältlich. Aber aufgepasst: Es ist nur Barzahlung möglich! Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist der Eintritt kostenlos. In der Tageskarte ist neben dem Eintritt zum Festgelände auch die Nutzung der ganztägig verkehrenden Shuttlebusse inkludiert.

Politprominenz gibt sich ein Stelldichein

Wie jedes Jahr werden sich auch heuer zahlreiche bekannte Gesichter die Ehre geben. „In erster Linie Politprominenz“, erklärt Eva Eder vom Narzissenfestverein. Angekündigt haben sich unter anderem Christopher Drexler, der als Landeshauptmann traditionellerweise den Ehrenschutz übernimmt, Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Bundesrätin Elisabeth Grossmann. Letztere, die auch steirische Spitzenkandidatin der SPÖ für die EU-Wahl ist, kommt in Vertretung von Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang. Für Neo-Bezirkshauptmann Nico Groger wird das Narzissenfest der erste große Auftritt.

Bundeskanzler Karl Nehammer (l.) ist heuer terminlich verhindert, aber Landeshauptmann Christopher Drexler lässt sich das Narzissenfest auch 2024 nicht entgehen © Harald Steiner

In Grundlsee vor Ort sein werden des Weiteren auch Elisabeth Schweeger und Manuela Reichert, die künstlerische beziehungsweise kaufmännische Kulturhauptstadt-Geschäftsführerin. Erwartet werden außerdem Vertreter aus der Wirtschaft, etwa Salinen-Austria-Vorstandsmitglied und Salzwelten-Geschäftsführer Kurt Thomanek sowie Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark, die auch einer der Hauptsponsoren des Fests ist. Und natürlich werden wie jedes Jahr auch zahlreiche Medienvertreter vor Ort sein und Bilder und Berichte von Österreichs größtem Blumenfest weit über die Grenzen des Ausseerlands hinaustragen.