In eineinhalb Wochen – am Donnerstag, den 30. Mai – beginnt das diesjährige Narzissenfest. Heuer findet es zum ersten Mal nur in Grundlsee statt, wechseln sich doch die drei Ausseerlandgemeinden seit 2022 mit der Austragung ab. Früher startete das Fest immer in Bad Aussee und wurde zur Mittagszeit an den Grundlsee oder Altausseer See verlagert. Um mehr Ruhe in den Tag zu bringen, wurde das geändert.