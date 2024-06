Die namensgebenden Blüten des Narzissenfestes sind heuer rar gesät. Denn hohe Temperaturen im Frühjahr haben dafür gesorgt, dass die meisten schneeweißen Blumen bereits verblüht sind. Lediglich auf hoch gelegenen Bergwiesen zeigen sie sich noch in voller Pracht. Während in den letzten Wochen bereits immer wieder Stimmen laut wurden, das Fest in Zukunft nach vorne zu verlegen, um sicherstellen zu können, dass es seinem Namen alle Ehre macht, war die Zukunft auch bei der gestrigen Narzissen-Gala im Kammerhofmuseum in Bad Aussee der feste Fokus.