3.300 Frauen in der Steiermark erkranken jedes Jahr an Krebs: Um die Behandlung zu erleichtern und Wartezeiten zu verkürzen, wird die onkologische Ambulanz der LKH-Frauenklinik modernisiert. Ab August soll in einer zehnmonatigen Bauzeit mehr Platz geschaffen werden – durch zusätzliche Behandlungsliegen sollen auch Wartezeiten verkürzt werden.