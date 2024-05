Das erneuerte Pflege- und Betreuungsgesetz ist bis 17. Mai in Begutachtung. Die Stadt Graz hat ihre Stellungnahme am Freitag verabschiedet. „Einstimmig“, wie Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) bestätigt. Vom Tenor her steht die Stadt dem Gesetz positiv gegenüber: Die Alltagsbegleitung, Hauskrankenpflege, Tagesbetreuung, Kurzzeit- oder Übergangspflege unter einen Hut zu bringen, sei wichtig und richtig. „Und war höchst überfällig“, betont Krotzer.