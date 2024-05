Ein paar Monate länger als geplant dauerten die Bauarbeiten für das Tageszentrum für Senioren in Fehring, das sich in unmittelbarer Nähe des Pflegeheims Sonnenhof befindet. Nun war es so weit: Die Einrichtung, deren Ziel es ist, die selbstständige Lebensführung älterer Menschen zu unterstützen, wurde feierlich eröffnet.