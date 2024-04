Ein Schock sei es gewesen, sagt eine Grazer Mutter. Sie will anonym bleiben. Am Montag bekam die Familie die Absage für einen Kindergartenplatz für die dreijährige Tochter. Der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter derzeit Teilzeit. Ab 1. September sollte sie ebenso Vollzeit in ihren Job zurückkehren. Doch nun gehört die Familie zu einer von 285 Grazer Familien, die alle Kriterien für einen Betreuungsplatz erfüllen (Berufstätigkeit beider Eltern ist ein Hauptargument) und dennoch keinen Platz bekommen.