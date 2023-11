Von „Anerkennung und Verbesserungen für das Kinderbetreuungspersonal“ sprechen Vertreter der KPÖ-Grünen-SPÖ-Koalition im Grazer Rathaus am Mittwoch. Was damit gemeint ist? Zum einen erhält das Personal in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen einmalig 1000 Euro als Prämie. Zu anderen winkt Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten, Krippen und im Hort ab Jänner 2024 ein höheres Einstiegsgehalt - rund 200 Euro brutto. Beide Neuerungen seien durch entsprechende Novellierungen in Landesgesetzen möglich geworden. „Das Wissen, dass die Kinder in guten Händen sind, ist ein unschätzbares Geschenk für die Grazer Eltern und die gesamte Stadt. Mit dieser Prämie möchten wir unsere Anerkennung ausdrücken“, betont Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Von einem Abfedern der Teuerungen und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen sprechen am Mittwoch auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und SPÖ-Klubchef Michael Ehmann.