Hitzendorf: 50 Kinder kriegen heuer keinen Platz in Kindergarten oder Krippe

In Hitzendorf herrscht vor dem neuen Betreuungsjahr große Aufregung. In einem Fall arbeiten beide Eltern Vollzeit, das Kind wird drei, dennoch erhielten sie eine Absage für den Kindergarten. Betroffene kritisieren, dass kein Ausbau in der Zuzug-Gemeinde stattfindet.