Während sich Eltern in Graz um Plätze in Krippen oder Kindergärten streiten, verzichten anderswo Mütter und Väter bewusst darauf. So erhalten Eltern in der Speckgürtelgemeinde Feldkirchen 120 Euro pro Monat, wenn das Kind (frühestens ab eineinhalb Jahren) keinen Krippenplatz braucht. 60 Eltern nehmen das Angebot laut Bürgermeister Erich Gosch derzeit in Anspruch.