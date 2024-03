Der Wunsch nach weniger Bürokratie ist in der Bauernschaft groß. Nicht nur in der Steiermark oder Österreich, sondern auch auf EU-Ebene. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (EVP) hat Anfang des Jahres einen Prozess zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft angestoßen. Erste Ergebnisse könnten bereits in den kommenden Agrarrat einfließen. Nun wendet sich die steirische Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) in einem Schreiben an von der Leyen und bittet um Beibehaltung des Kurses, aber auch um einen Abbau in der Forstwirtschaft. Gerade in der waldreichen Steiermark sei überbordender Verwaltungsaufwand ein Problem.