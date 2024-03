„Ich höre das seit Jahren: Die NGOs, die Grünen sind schuld. Ich kann es nicht mehr hören, es reicht endlich.“ - Andreas Lackner (Grüne) war hörbar am Ende seiner Geduld, als er am Dienstag im Landtag eine „Dringliche Anfrage“ seiner Partei an Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) einleitete. Der Landesrätin werfen die Grünen vor, das EU-Renaturierungsgesetz zu sabotieren. In einem Brief vor einer entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament hatten die VP-Agrarlandesräte Österreichs die EU-Parlamentarier dazu aufgerufen, gegen das Gesetz zu stimmen. Jetzt will Lackners Partei unter anderem wissen, ob das auf Schmiedtbauers Initiative geschehen sei und ob der Koalitionspartner eingebunden war.