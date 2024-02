Die Proteste der Bauern in zahlreichen europäischen Ländern scheinen doch Wirkung zu zeigen. Völlig überraschend übermittelte am Donnerstag die EU-Kommission ein Papier an die belgische Ratspräsidentschaft, in dem vor dem kommenden Rat der Agrarminister am Montag eine Reihe von Entbürokratisierungsmaßnahmen vorgeschlagen wird – ein Versprechen, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Rande des Sondergipfels vor drei Wochen gegeben hatte. Damit kommt man einem der Hauptkritikpunkte der Bauern entgegen, die darunter leiden, dass sie immer mehr Arbeitskraft in organisatorische Dinge stecken müssen.