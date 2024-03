„Wir sind eine große Familie“ – Bereits vor dem offiziellen Beginn der Abschlussfeier wurde im Raiffeisen Sportpark in Graz gefeiert, getanzt und lautstark mitgesungen. Die Band „Mundwerk“ riss die Delegationen mit ihren hunderten Mitgliedern aus den Stühlen. Das Erlöschen des Feuers und der Abschluss der Nationalen Winterspiele in der Steiermark wurde am Montagabend zur großen Party, auch in Schladming trotzten die Gäste, Sportlerinnen und Sportler dem Regen – die ausgelassene Stimmung hielt warm. „Der Himmel weint, weil diese Spiele zu Ende gehen“ – mit diesen Worten wurde die Abschlussfeier in Schladming eingeläutet.