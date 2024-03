Die Emotionen der Eröffnung flachten auch am ersten Wettkampftag der Special Olympics in Graz nicht ab. Während im Ennstal der Wettkampfkalender am Freitag bereits gut gefüllt war stehen in Graz und Umgebung die meisten Bewerbe erst am Samstag und Sonntag an. Fleißig angefeuert und gejubelt wurde in Graz und Seiersberg trotzdem bereits. Während im Raiffeisensportpark vor allem Floorball am Programm stand, drehte sich in Seiersberg alles um den Stocksport. 200 Sportlerinnen und Sportler gaben hier am Eis ihr Bestes.