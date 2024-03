Keine Anzeichen von Müdigkeit: Nur wenige Stunden nach den fulminanten Eröffnungsfeiern der 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele in Schladming beziehungsweise in Graz waren die Sportlerinnen und Sportler der diesjährigen Wettkämpfe am Samstagvormittag bereits wieder in Form und sportlich motiviert: In Seiersberg etwa starteten die Stocksportlerinnen und Stocksportler in die zweite Runde. „Der schönste Tag in meinem Leben, heute kann ich zeigen, was ich drauf hat“, lacht Mitstreiterin Anna.