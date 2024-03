Das Feuer brennt und die Special Olympics Fahne ist gehisst. Damit sind die nationalen Winterspiele der Special Olympics offiziell eröffnet. Bei der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend kamen zahlreiche Teilnehmende, freiwillige Helfer und Ehrengäste zusammen, um sich auf die Spiele in den nächsten vier Tagen einzustimmen. Denn ab Freitag werden rund 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zehn unterschiedlichen Kategorien gegeneinander antreten. Dabei gilt: Jeder gibt sein Bestes. „Unsere Sportlerinnen und Sportler trainieren genauso hart wie andere Athletinnen und daher verdienen sie Respekt und Aufmerksamkeit“, meint Peter Ritter, Präsident der Special Olympics Österreich. Dazu passt auch das diesjährige Motto „Gemeinsam grenzenlos“.