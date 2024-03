Sportlich gehen in den nächsten Tagen in Schladming und Graz nationale Spiele von Weltformat über die Bühne, wenn man sich die Zahlen ansieht. Bei den World Games im kommenden Jahr in Italien werden 1500 Athletinnen und Athleten aus aller Welt teilnehmen, bei den österreichischen Spielen an diesem Wochenende sind es knapp 1100. „Das zeigt, welchen Stellenwert die Special Olympics in Österreich haben“, sagt Heri Hahn vom Organisationskomitee.

Bei den nationalen Winterspielen werden die Sportarten wie Disziplinen vom internationalen Verband vorgegeben, auch wenn es von Land zu Land unterschiedliche Spezifikationen gibt. In Österreich erfreut sich der Stocksport großer Beliebtheit, der in anderen Nationen bei nationalen Spielen oftmals nicht ausgetragen wird. Wie bei den Olympischen Spielen gibt es auch bei den Special Olympics sogenannte Demonstrationssportarten, die im Laufe der Jahre ins fixe Programm Einzug halten. In den vergangenen Jahren so geschehen mit Klettern und dem Tanzsport.

Die einzelnen Sportarten werden in bestimmte Disziplinen unterteilt, in diesen gibt es wiederum bestimmte Levels, um eine gewisse Ausgeglichenheit vorauszusetzen. „Vor jedem Bewerb gibt es das Divisioning. Beim Riesentorlauf beispielsweise, fahren vor dem Wettkampf alle einen Lauf. Je nach Zeit werden sie dann in die Levels eins, zwei, drei...eingeteilt. Diese Unterteilung nach Stärke ist auch der große Unterschied zu anderen Sportevents“, erklärt Hahn. Außerdem gibt es gemischte Gruppen mit Männern und Frauen. „Auch das hebt uns natürlich ab.“