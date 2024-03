Sie fahren Material hin und her, betreuen die Athletinnen und Athleten und sorgen für Sicherheit neben und an den Sportstätten – nur durch die Arbeit der Freiwilligen können sich die Rädchen der Nationalen Winterspiele von Special Olympics problemlos drehen. Die Steiermark lädt heuer von 14. bis 19. März zum sportlichen Wettkampf, an den Standorten Graz, Schladming und in der Ramsau messen sich die Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich in unterschiedlichen Wintersportdisziplinen. Aus allen Ecken der Nation und darüber hinaus reisen dafür 600 Ehrenamtlich an, für die die freiwillige Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern eine Herzensangelegenheit ist. Sogar aus England, der Schweiz und Deutschland bekommen die Winterspiele in der Steiermark Unterstützung.