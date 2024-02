Für Februar ist es ungewöhnlich warm. Mit bis zu 17 Grad startete in der Steiermark der normal kalte Monat, der nun der wärmste Februar der Messgeschichte werden könnte. Heute (18. Februar) werden in weiten Teilen des Bundeslandes Sonnenstunden erwartet, die GeoSphere Austria prognostiziert Höchstwerte von 14 Grad. In Köflach wurden bereits 9,5 Grad gemessen, in St. Radegund 9,8 Grad, in Graz-Strassgang 11,3 Grad, in Hartberg 10,6 Grad, in Bad Gleichenberg 10 Grad und Gleisdorf 9,9 Grad. Was den einen freut, ist des anderen Leid ...