Während in Spanien 30 Grad im Jänner geknackt wurden, startet auch in der Steiermark der Februar mit viel milderen Temperaturen als gewöhnlich. Schon am Wochenende, genauer am Sonntag, sollen bis zu 15 Grad möglich sein. Auch am Samstag steigen die Grade auf etwa 10 Grad Celsius an. Der Samstag wird laut GeoSphere Austria-Meteorologen Friedrich Wölfelmaier ein guter Wandertag mit viel Sonne, am Sonntag soll das Wetter im nördlichen Teil der Steiermark weniger schön werden, dafür im ganzen Land sehr warm.

„Extrem“: Zehn bis 17 Grad möglich

Die nächste Woche beginnt – passend zum Semesterferienstart für Wiener, Niederösterreicher und Vorarlberger – sehr sonnig. Von Sonntag bis Dienstag sind sogar bis zu 17 Grad im Süden der Steiermark möglich, im Norden des Bundeslandes werden in den Tälern ab dem Wochenende über 10 Grad erwartet. „Das ist extrem für Anfang Februar“, erklärt der Meteorologe.

Viel Sonne im ganzen Land

Auf den Bergen wird es ebenso milder, „aber nicht so stark, der Schnee wird sich schon halten in den höheren Lagen“, meint Wölfelmaier. Auf ca. 2000 Metern sind minus 3 bis plus 3 Grad wahrscheinlich. „Neuschnee ist Anfang der Woche definitiv nicht zu erwarten“, so der Experte. Ab Ende der Woche könnte sich das ändern, die Prognosen seien jedoch noch unsicher. Am Wochenende und auch Anfang nächster Woche muss man teils in höheren Lagen auch mit mehr Wind rechnen. Skifahrerinnen und Skifahrer erwartet jedenfalls feinster Sonnenschein.