Grund zum Jubeln haben die steirischen Skigebiete, wenn es um den Start in die Wintersaison geht. „Wir hatten die denkbar besten Bedingungen mit ordentlich Neuschnee Anfang Dezember“, sagt Oliver Käfer, Geschäftsführer der Sparte Seilbahn der steirischen Wirtschaftskammer. Die Idealbedingungen machten Lust aufs Wedeln über die Piste. Quer durchs Bundesland sind die Betriebe bisher zufrieden. „Es wurden alle Erwartungen übertroffen, wir hatten noch nie so eine gute Weihnachtssaison“, sagt Stephan Berger vom Familienschiberg Berger in St. Jakob im Walde. Auch auf der Reiteralm zeigt man sich bisher zufrieden. Bereits am 10. November wurde dort als erster Skiberg der Steiermark in den Winter gestartet.