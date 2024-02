Die Semesterferien sind für die Steirerinnen und Steirer zum Greifen nahe – viele zieht es in der schulfreien Woche zum Skifahren auf die Pisten. Die Temperaturen verheißen im Moment jedoch keinen Winterspaß, zweistellige Plusgrade lassen eher Frühlingsgefühle aufkommen. Zumindest eine leichte Änderung ist aber in Sicht, wie Meteorologe Christian Pehsl von Geosphere Austria prognostiziert. „Nach dem Peak, den wir diese Woche temperaturtechnisch erreichen, wird es kommende Woche tendenziell auf jeden Fall kälter. Die Temperaturen gleichen sich also der Jahreszeit ein bisschen an.“