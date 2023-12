In der Steiermark schneite es wieder. In der Nacht auf Mittwoch fielen vor allem im Süden und Osten des Landes einige Schneeflocken. Sieben Zentimeter Neuschnee wurden etwa in Bad Radkersburg gemessen, sechs Zentimeter sind es in Fürstenfeld, fünf Zentimeter in Graz. Auch die Weststeiermark im Bereich Voitsberg und Köflach wurde leicht angezuckert. Der Hauptniederschlag erstreckte sich von Graz ostwärts in Richtung Burgenland.

Mit weiterem Neuschnee ist vorerst aber nicht zu rechnen, berichtet Geosphere-Meteorologin Veronika Hatvan: „Der Schneefall nimmt im Laufe des Tages ab, spätestens am Nachmittag wird es im Süden dann gar nicht mehr schneien. Dennoch bleibt es trüb und frostig.“ Die Temperaturen sind im Vergleich zum Wochenbeginn zwar etwas milder, in der Obersteiermark bleibt es dennoch weiterhin eisig und den ganzen Tag über unter null Grad Celsius. Im Süden pendeln die Temperaturen zwischen minus drei bis maximal vier Grad.

Prognose für restliche Woche

In den kommenden Tagen sind keine größeren Schneefälle zu erwarten. In der Obersteiermark könnten vereinzelt noch einige Flocken fallen, jedoch in geringem Umfang. Am Donnerstag zeigt sich fast überall die Sonne und es wird wärmer, ab Freitag steigen die Temperaturen auch in den Bergen. Erst am Wochenende besteht die Aussicht auf weiteren Niederschlag. Die Art des Niederschlags, ob es sich um Regen, Schnee oder Schneeregen handelt, hängt dann jedoch von der jeweiligen Wetterlage ab.

Am vergangenen Wochenende sorgten die heftigen Schneemassen für Chaos im ganzen Land. In der Obersteiermark waren 20.000 Haushalte einen ganzen Tag ohne Strom. Zeitweise waren mehr als 600 Trafostationen vom Netz. Auch das LKH Judenburg und das LKH Knittelfeld waren von den Stromausfällen betroffen. Autobahnen und Tunnel mussten gesperrt werden, immer wieder blieben Lkw hängen, auf der Gaberlbundesstraße waren bis zu 13 Personen, darunter zwei Kinder, von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Aktuell meldet die Energie Steiermark nur vier Störungen im Bereich Ennstal und Judenburg.