Das Wochenende sollte anders verlaufen. Harald Kraudinger ist an diesem Samstag mit seiner Frau zum Einkaufen in Graz, Wolfgang Hubmann will gerade mit fast 50 Kollegen von der Energie Steiermark in einen Bus einsteigen und zum Falco-Musical nach Wien fahren. Fast ein Glück, dass der Strommast schon um zirka 13 Uhr einknickt: „Zwei Stunden später wären wir alle in Wien gewesen, dann wäre alles noch schwieriger geworden.“ Die Schwierigkeiten sind auch so groß genug für Wolfgang Hubmann (57), Knittelfelder Außenstellenleiter bei der Energie Steiermark. Und für den Brucker Harald Kraudinger (55), als Betriebsleiter für die Energieversorgung in der ganzen Obersteiermark verantwortlich.