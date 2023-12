Schulfrei oder nicht schulfrei? Das war am Montag nach dem großen Stromausfall die Frage. Denn seitens des Landes wurde mitgeteilt, dass am Montag in den Bezirken Murtal und Murau schulfrei ist - die Schulen aber geöffnet seien, also die Betreuung sichergestellt ist. Diese Mitteilung ging etwas zu früh hinaus, so Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West. Denn grundsätzlich wäre am Montag einem normalen Unterricht nichts im Wege gestanden, gab es doch seit Sonntag in den frühen Abendstunden wieder Strom. Manche Gegenden der Bezirke Murtal und Murau waren erst gar nicht vom Stromausfall betroffen.