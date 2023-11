Bis zu zwölf Grad warm war es in den vergangenen Tagen in Teilen der Steiermark. Doch damit ist es jetzt vorbei: Ein Wetterumschwung bringt Regen und Schnee, teilweise bis in die Täler, und am Sonntag frostige Temperaturen. „Am Freitag wird es länger nass“, sagt Martin Templin, Meteorologe des Wetterdienstes Ubimet. Auch am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig, die Schneefallgrenze liegt am Samstag in der Obersteiermark etwa bei 700 bis 800 Metern Seehöhe. In der Region Ennstal und rund um Bad Mitterndorf könne es kurzzeitig sogar bis in die Täler schneien, erklärt Templin.