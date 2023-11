Ein zumeist rötlich eingefärbter Nachthimmel – dieses seltene Phänomen ließ unzählige Menschen Sonntagabend im ganzen Land staunen. Konkret handelte es sich dabei um sogenannte Nordlichter, die normalerweise nur in Nordeuropa zu sehen sind. Auslöser dafür war ein starker geomagnetischer Sturm, hervorgerufen durch die aktuell verstärkte Sonnenaktivität, weiß Christian Möstl, Leiter des Weltraumwetterbüros der Geosphere Austria. Dabei werden hochenergetische Teilchen ins All geschleudert. Treffen sie später in das Magnetfeld der Erde ein, können sie Sauerstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre – und damit den Himmel – zum Leuchten bringen.