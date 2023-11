Manche meinten, es wäre ein Feuerwerk bei einem Fest. Andere vermuteten erste „Proben“ von Jugendlichen für den Krampuslauf. Tatsächlich aber stellte sich Dienstagabend dann rasch heraus, dass sich am Himmel Ungewöhnliches abspielte: Ein zwar kurzes, aber durchaus heftiges Gewitter zog gegen 21 Uhr von Graz ausgehend über das Umland in Richtung Gleisdorf. Mit heftigen Blitzen und Regengüssen im Gepäck. „Das war schon eher außergewöhnlich“, bestätigt auch Hannes Rieder, Meteorologe bei Geosphere Austria, am Mittwochmorgen der Kleinen Zeitung. „Einzelne Blitze kommen ja bei sogenannten Wintergewittern durchaus vor. Aber das gestern war ja ein wahres Feuerwerk an Blitzen.“