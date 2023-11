Die neuen Messergebnisse des EU-Klimawandeldienstes Copernicus sind so spektakulär wie besorgniserregend: Im globalen Schnitt brachte es der vergangene Oktober demnach auf eine Durchschnittstemperatur von noch nie dagewesenen 15,3 Grad Celsius. Der Monat lag damit um 0,85 Grad über dem Oktober-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, die ebenfalls bereits stark von der Klimaerwärmung geprägt waren, und stellt den bisherigen Rekord-Oktober aus dem Jahr 2019 um satte 0,4 Grad in den Schatten. Vergleicht man die heuer gemessenen Werte mit vorindustriellem Niveau, also den Bedingungen im Zeitraum 1850 bis 1900, brachte es der Oktober 2023 sogar auf eine Erwärmung von 1,7 Grad Celsius.